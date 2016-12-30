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Путин решил подождать инаугурации Трампа, откинув возможность высылать сотрудников посольства США

Путин решил подождать инаугурации Трампа, откинув возможность высылать сотрудников посольства США
Как передает replyua.net, президент РФ Владимир Путин откинул предложение главы российского МИДа Сергея Лаврова – ввести зеркальные санкции против США и выслать американских дипломатов с России.

По словам Путина, Россия не будет спешить с ответом и спустя некоторое время даст адекватный ответ США. «Мы не будет следовать примеру США, во главе которых стоит нынешний президент. Совсем скоро в Белом доме появится новый глава, от политики которого и будет зависеть наш ответ. Сейчас же Россия надеется на потепление в российско-американских отношениях, ведь те принципы, которые исповедует Дональд Трамп, в корне отличаются от принципов Барака Обамы», – отметил Владимир Путин.

Путин подшутил, отметив, что российские дипломаты наконец-то проведут новогодние праздники в кругу близких людей, а не, как обычно, далеко от дома в США. «Американские дипломаты, которые работают в России, могут не волноваться и не собирать вещи, их высылать никто не будет, так что пускай обязательно посетят наши праздники, сходят на Новогоднюю елку», – отметил Путин.
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