Путин решил подождать инаугурации Трампа, откинув возможность высылать сотрудников посольства США

Как передает replyua.net, президент РФ Владимир Путин откинул предложение главы российского МИДа Сергея Лаврова – ввести зеркальные санкции против США и выслать американских дипломатов с России.
По словам Путина, Россия не будет спешить с ответом и спустя некоторое время даст адекватный ответ США. «Мы не будет следовать примеру США, во главе которых стоит нынешний президент. Совсем скоро в Белом доме появится новый глава, от политики которого и будет зависеть наш ответ. Сейчас же Россия надеется на потепление в российско-американских отношениях, ведь те принципы, которые исповедует Дональд Трамп, в корне отличаются от принципов Барака Обамы», – отметил Владимир Путин.
Путин подшутил, отметив, что российские дипломаты наконец-то проведут новогодние праздники в кругу близких людей, а не, как обычно, далеко от дома в США. «Американские дипломаты, которые работают в России, могут не волноваться и не собирать вещи, их высылать никто не будет, так что пускай обязательно посетят наши праздники, сходят на Новогоднюю елку», – отметил Путин.