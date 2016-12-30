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Медведев прокомментировал новые санкции США против РФ

Медведев прокомментировал новые санкции США против РФ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев на своей странице в микроблоге Twitter дал комментарий расширения Вашингтоном антироссийских санкций, передает replyua.net. Премьер-министр России выразил сожаление в связи с тем, что в начале своего президентства Барак Обама намеревался восстановить сотрудничество с Кремлем, а характерной чертой его завершения стала «антироссийская агония».

Вместе с тем, по словам сенатора Алексея Пушкова, российские власти намерены принять соответствующие ответные меры на расширение Вашингтоном санкционного списка, но подчеркнул, что в Кремле не забывают о том, что в скором времени Обама покинет президентский пост и вместо него придет Дональд Трамп.

Сам же Барак Обама, комментируя новые санкции Белого дома против Кремля и новость о высылке более, чем тридцати дипломатов РФ, заявил, что подобные действия были необходимы в связи с совершенными Кремлем кибератаках во время предвыборной кампании в США. В качестве ответа на действия Вашингтона в Кремле приняли решение закрыть англо-американскую школу, обучение в которой проходят дети работников американского, канадского и британского дипконсульств.
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