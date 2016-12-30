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Кремль выдвинул в ООН новые обвинения Украине из-за Крыма

Кремль выдвинул в ООН новые обвинения Украине из-за Крыма
Эксперт Алексей Ижак в своем материале для ZN.ua отмечает, что Россия на международном уровне совершила попытку обвинить Украину в том, что она, ограничив поставки пресной воды на территорию аннексированного Крыма, прибегла к нарушению норм международного права, передает replyua.net. В частности, во время дебатов в ООН на тему воды, мира и безопасности, российские и украинские представители начали дискуссию касаемо водоснабжения находящихся под российской оккупацией Крыма и Донбасса. С точки зрения обозревателя, юридический аспект позиции, которой придерживается РФ по этому вопросу, достаточно слабый.

Со слов Алексея Ижака, ситуация с водоснабжением Крыма усложняется в связи с тем, что из-за его милитаризации водные ресурсы полуострова оказываются под значительной нагрузкой.

Стоит отметить, что после в Киеве, в связи с аннексией Крыма, было принято решение, согласно которому прекращается процесс подачи воды на полуостров через Северо-Крымский канал. Им соединяется главное русло реки Днепр с самим полуостровом. К тому же, этот канал, который начинается в Херсонской области, был источником обеспечения потребностей крымчан в водных ресурсах на 85%.


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