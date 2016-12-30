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Невзоров: основные принципы православия россиянам неизвестны

Невзоров: основные принципы православия россиянам неизвестны
Большинство жителей России, которые являются православными людьми, не знают основных принципов православия или не понимают их. Как информирует replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое мнение высказал Александр Невзоров.

По словам российского журналиста, отдельный вопрос заключается в том, какими христианами являются россияне. «Недавно фонд «Общественное мнение» провел опрос и установил, что большое число православных христиан, проживающих в РФ, не знакомы с принципами православия. Они не понимают принципов вероучения», отметил Невзоров. «Понятие филиокве – дополнение, прикрепленное к Никео-Константинопольскому Символу веры. Его прикрепили Западная церковь и западные латиняне. И это заливало кровью весь мир на протяжении нескольких веков. Сколько было трупов, сосчитать невозможно, и именно эти убийства, разногласия и погромы разделили католическую и православную церковь», объясняет Невзоров.

По его словам, сегодня уже никто понятия не имеет о том, какая огромная разница существует между православными и католиками. «Россияне почему-то отвечали католическими представлениями на вопросы, касающиеся исхождения Святого Духа», добавил журналист.
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