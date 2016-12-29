Путін підписав «закон садистів»

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Російська Федерація зробила ще один крок на шляху до повного державного терору, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Rebublic.ru».Так, сьогодні, двадцять дев’ятого грудня 2016 року, російський президент Володимир Путін підписав закон, яким визначається порядок застосування до осіб, які перебувають в місцях несвободи, фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї. Зауважимо, що друге і третє читання пройшли у нелегітимній Державній думі РФ двадцять першого грудня поточного року, а подано законопроект було ще у травні 2015 року.Нагадаємо, у російських та міжнародних правозахисних організацій цей законопроект відразу викликав низку заперечень через дозвіл нелімітованого застосування сили до осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, з боку співробітників Федеральної служби виконання покарань. Відтак, проект назвали «законом садистів». Через широкий суспільний резонанс кілька найбільш кричущих норм із документу вилучили (наприклад, про право застосовувати силу щодо осіб, які порушують правила утримання), проте він і досі дозволяє застування спецзасобів для того, щоб протидіяти фізичному спротиву, непокорі, протидії законним вимогам тощо. Зазначимо, що у закон все-таки внесли норму, яка забороняє застосовувати спецзасоби та вогнепальну зброю проти вагітних жінок, неповнолітніх дітей та інвалідів.