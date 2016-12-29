валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Путін підписав «закон садистів»

Путін підписав «закон садистів»
Російська Федерація зробила ще один крок на шляху до повного державного терору, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Rebublic.ru».

Так, сьогодні, двадцять дев’ятого грудня 2016 року, російський президент Володимир Путін підписав закон, яким визначається порядок застосування до осіб, які перебувають в місцях несвободи, фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї. Зауважимо, що друге і третє читання пройшли у нелегітимній Державній думі РФ двадцять першого грудня поточного року, а подано законопроект було ще у травні 2015 року.

Нагадаємо, у російських та міжнародних правозахисних організацій цей законопроект відразу викликав низку заперечень через дозвіл нелімітованого застосування сили до осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, з боку співробітників Федеральної служби виконання покарань. Відтак, проект назвали «законом садистів». Через широкий суспільний резонанс кілька найбільш кричущих норм із документу вилучили (наприклад, про право застосовувати силу щодо осіб, які порушують правила утримання), проте він і досі дозволяє застування спецзасобів для того, щоб протидіяти фізичному спротиву, непокорі, протидії законним вимогам тощо. Зазначимо, що у закон все-таки внесли норму, яка забороняє застосовувати спецзасоби та вогнепальну зброю проти вагітних жінок, неповнолітніх дітей та інвалідів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
Важное за сутки
29 дек 2016
13513

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

29 дек 2016
9039

Влад Росс сделал сенсационный прогноз по Керченскому мосту и Крыму

Украинцам нужно навсегда забыть о Крыме – он никогда не вернется в состав Украины, однако позже право на полуостров будет предъявлять Турция. Что касается Керченского моста, то его не смогут сдать в

Последние новости

Власти Ирака перешли ко второй стадии наступательной операции на Мосул

В СНБО сообщили о введении новых санкций против России

Панфілов: зараз дуже небезпечно не вірити путінському телевізору

Муждабаев о том, как участь ждет крымских коллаборационистов

Сазонов: украинским политикам пора отказываться от "совка"

Путін підписав «закон садистів»

Портников: украинцы оказались заложниками европейского кризиса

Участника вооруженного ограбления банка в Одесской области задержали полицейские

Через два года в Украине могут появиться платные дороги

Манн объяснил, почему Украина на ровном месте поссорилась с Израилем

Назван главный претендент на должность генерального секретаря НАТО

У Німеччині не здивовані падінням російського Ту-154

Адвотка Карпюка сообщил о сложностях с доставкой его подзащитного в колонию

Аваков "вижав" у Mitsubishi знижку на автомобілі для поліції

Бойовики підняли бунт проти командирів - українська розвідка

Посол США похвалила Україну

Суд зняв арешт з 15 мільйонів у банку Януковича

Исследователи сумели сформировать карту гроз

Ломаченко назвали самым эффективным боксером 2016 года

РФ за 2016 год получила более 200 обращений от Украины, - МИД

 Новости за день