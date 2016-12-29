Путин выводит войска из Сирии

Российский глава Путин согласился с доводами Министерства обороны РФ, и в скором времени из Сирии будет выведена часть российских войск.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, сегодня прошло совещание, на котором присутствовали Сергей Шойгу, министр обороны, Сергей Лавров, глава МИД, и российский президент. «Я соглашусь с предложением Минобороны о сокращении присутствия российских войск в Сирии. Военного контингента», заявил Путин. Кроме того, он отметил, что Россия продолжит проводить сирийскую операцию против терроризма, а также РФ продолжит оказывать поддержку законному правительству Сирии в том, что касается уничтожения «Исламского государства».
«Безусловно, мы продолжим выполнять все договоренности, достигнутые на переговорах с сирийским руководством. Также эти договоренности будут выполняться по развитию базы в Тартусе, на аэродроме Хмеймим, где дислоцируются российские вооруженные силы», добавил президент РФ. Также он поблагодарил главу МИД и министра обороны за проделанные шаги в том, что касается борьбы с терроризмом в Сирии.