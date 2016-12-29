Эксперт спрогнозировал новые преступления Путина после Украины и Сирии

Совершенно вероятно, что российский президент Владимир Путин всяческими методами будет делать все для сохранения власти, в связи с чем новые авантюры от него не исключены. Как передает replyua.net, такую точку зрения в беседе с журналистами газеты «Факты» озвучил известный эксперт по вопросам истории Андрей Зубов. Он считает, что для закрепления на продолжительное время Путин будет совершать многочисленные преступления. Вместе с тем, Зубов, не без сожаления, отметил, что вчера глава Кремля воевал в Украине, сегодня его авиация бомбит Сирию, а где он будет завтра – предугадать нереально.
Недавно российский оппозиционный деятель Константин Боровой выразил мнение, что глава Кремля Путин, после Сирии и Украины, может начать военные действия в балтийских странах. Политик считает, что главная цель российского лидера – начать диалог со странами Запада для отмены санкций. Поэтому Путин хочет, чтобы США непосредственно столкнулись со странами, которые являются их союзниками, чтобы заставить их начать переговорный процесс.
Боровой прогнозирует, что если президент РФ не сможет добиться начала непосредственного конфликта з западными странами в Сирии, он сделает все для начала прямого противостояния.