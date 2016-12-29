Коли Росія почне застосовувати авіацію на Донбасі?

Застосування авіації Російською Федерацією у війні на Донбасі виключати не потрібно, оскільки все буде залежати від конкретної ситуації: якщо конфлікт буде розростатися, то ймовірність застосування бойових винищувачів буде зростати. Про це розповів генерал-лейтенант Уманцев Дмитро, передає replyua.net.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо конкретної дати чи окремих факторів для застосування Росією авіації на сході України, він сказав: «Насправді це дуже і дуже складне запитання, яке потребує значної уваги до себе. Наразі ми більш-менш укріпили нашу обороноздатність. А все що стосується застосування літаків – дуже складне питання. Ну, якщо конфлікт буде розгортатися а масштаб війни збільшуватися, то не буду багатослівним: коли якісь засоби себе вичерпують і стають недієвими, то керівництву потрібно приймати радикальніші рішення».
За словами Уманцева, має бути створено таку протиповітряну оборону, щоб через неї не пролетів не те що винищувач, а й ворожий безпілотник. «Ми повинні гарантувати безпеку нашим громадянам, маємо захистити свою землю та свої кордони», - каже генерал-лейтенант. На його думку, все буде залежати від дій з боку української армії.