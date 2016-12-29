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Эксперты установили возможную причину крушения Ту-154

Эксперты установили возможную причину крушения Ту-154
Специалисты, занимающиеся расследованием авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря недалеко от Сочи, заявили о том, что обнаружили странные повреждения лопаток турбины двигателя, сообщает replyua.net со ссылкой на Лайф.ру.

По словам экспертов, они могут с полной уверенностью говорить о том, что птица не попадала в турбину двигателя, и, скорее всего, он был уже неисправен перед полетом. Также специалисты подчеркнули, что уже изучили состояние правого крыла самолета, которое обнаружили спасатели, - на крыле был выпущен закрылок, однако эксперты не могут точно сказать, какую команду он исполнял в тот момент – на снижение или на взлет. В Минтрансе заявили, что потерпевшему крушение лайнеру было больше тридцати лет, поэтому можно рассматривать версию о том, что в деталях двигателя был очень старый металл, который и привел к сильнейшим изгибам лопаток турбины.

По словам Сергея Крутоусова, авиационного эксперта, во время ремонта Ту-154 могли использовать контрафактные детали, которые и привели к авиакатастрофе. Напомним, что в России рассматривают несколько версий крушения, и теракт не является основной.
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