Россия все больше напоминает Северную Корею – журналист

Журналист Матвей Ганапольский в своем блоге для «Эха Москвы» пишет, что распространяемая в России пропаганда находится на своем апогее и по уровню навязчивости и агрессии она может быть сравнима с Северной Корее, передает reolyua.net. Ганапольский отмечает, что никогда не мог себе представить ситуацию, когда в последний день года за пять минут до полуночи все станции метро, радиостанции и телеканалы будут транслировать новогоднее обращение российского лидера. Совершенно очевидно, продолжил журналист, Путин расскажет, что нынешний год выдался непростым, но ведь Крым наш. И пожелает всем россиянам, несмотря на отсутствие денег, хорошего настроения. Конечно, прямо о деньгах российский лидер вряд ли будет говорить, но подумает об этом.
Ганапольский утверждает, что ничего подобного никто из прежних российских президентов, в том числе Ельцин или Горбачев, не могли себе позволить. Журналист акцентирует внимание на том, что в Кремле свято верят жизненную важность Путина для России, и ничего, что за годы его правления страна погрязла в кризисе, санкциях и потеряла немало своих граждан. Зато совершенно везде все услышат в канун Нового года, как Владимир Путин будет поздравлять всю страну. Точно так происходит в Северной Корее.