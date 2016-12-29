Москва угрожает Вашингтону из-за вероятности новых санкций против России

В Кремле готовы к ответной реакции на информацию Белого дома о введении новых антироссийских санкций. Как передает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало от представителя российского МИДа Марии Захаровой в беседе с журналистами одного из телеканалов РФ. Таким образом, Захарова дала оценку вероятности реакции российских властей на расширение санкций США и других дипломатических приемов в связи с тем что Москва непосредственно вмешалась в выборы американского президента.
Захарова отметила, что если в Вашингтоне действительно будут предприняты «враждебные шаги», то ответ Кремля последует в кратчайшие сроки. Причем, добавила представитель российской дипломатии, это будет касаться каких-либо действий, предпринятых американским дипломатическим корпусом. Все подобные действия получат моментальный ответ Кремля.
Как известно, будущий глава Белого дома Дональд Трамп считает, что с американо-российским противостоянием нужно покончить и развивать в дальнейшем двухсторонние отношения. Относительно информации о том, что Путин непосредственно инициировал хакерские атаки, республиканец отметил, что компьютерная техника гораздо усложнила жизнь и никому достоверно неясно, что происходит.