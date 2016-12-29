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СМИ России сообщают о разрушенном третьем черном ящике Ту-154

СМИ России сообщают о разрушенном третьем черном ящике Ту-154
Из российских СМИ поступают новые сведения, касающиеся результатов работы спасателей на месте крушения Ту-154, разбившегося в акватории Черного моря в минувшее воскресение, передает replyua.net. Согласно информации информационного агентства ТАСС, которое, в свою очередь, сослалось на собственные источники среди представителей силовых ведомств, удалось обнаружить пленку от третьего черного ящика. Таким образом, по словам собеседника, есть все основания говорить о разрушенном бортовом самописце.

В то же время, отмечается, что несмотря на деформированную пленку самописца разбившегося бортового самописца, в некоторой мере еще есть возможность ее расшифровки. Источник отметил, что местом расположения третьего черного ящика был хвост воздушного судна. Благодаря ему дублируются параметры двух ранее найденных черных ящиков. Собеседник ТАСС заявил, что состояние двух других самописцев, речевого и параметрического, оценивается как удовлетворительное. Сейчас московские специалисты прикладывают максимум усилий для их расшифровки.

Как известно, жертвами крушения Ту-154 25 декабря текущего года стали 92 человека. Согласно основной версии аварии, ее могла вызвать техническая неисправность самолета, хотя некоторые эксперты склонны рассматривать возможность теракта.
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