Трамп был в СССР в 1987 году и предрекал распад государства

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил о поездке Трампа в СССР в далеком 1987 году и даже предоставил уникальные кадры, сохранившиеся в архиве, передает replyua.net.
На телеканале рассказали, что Трамп вместе со своей супругой Иваной был в Ленинграде и хотел построить там отель. Тогда миллиардер давал интервью, в котором подвергал критике советскую систему и действия Горбачева, а также много говорил о том, что Советский Союз может распасться. Журналист Алексей Венедиктов разместил на своей странице в Инстаграме снимок, сделанный в Питере в 1987 году, и написал следующее: «Оказывается, что Трамп-то питерский!». Венедиктов намекнул, что из Питера не только Трамп, но и Путин. Потом журналисты нашли и статью в Politico тридцатилетней давности.
Издание сообщало, что Дональд Трамп исследовал объекты недвижимости в России, был в Ленинграде и Москве, и в Советский Союз его приглашал посол СССР в США. Впрочем, издание также отмечало, что миллиардер так и не решился основать там бизнес, поскольку сильно сомневался в стандартах строительных предприятий СССР.