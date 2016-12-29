Россияне выбрали Шнурова самой культурной «Персоной года»

В России назвали победителя в номинации «Персона года» среди «культурных» деятелей страны – им стал Сергей Шнуров, лидер скандальной группы «Ленинград», информирует replyua.net.
Журналисты портала РИА Новости составили рейтинг самых успешных и популярных деятелей культуры, которые больше всего запомнились жителям России в уходящем году. Сергей Шнуров оказался на первой строчке рейтинга. Как подчеркнули в РИА Новости, на протяжении всего года Шнуров вместе со своей группой радовал поклонников новыми клипами и песнями, и его ролики были лидерами по количеству просмотров в Интернете. Более того, композиция Шнурова «В Питере-пить» получила награду на церемонии «Песня года». Однако это еще не все победы Сергей Шнурова – в 2016 он был назван «Человеком года» в России. Сам Шнуров уже успел прокомментировать новое «звание», отметив, что «какой год, такой и человек».
Однако творчество «Ленинграда» вызывает у россиян разные чувства, и далеко не все согласны с тем, что Шнуров достоин таких «званий». Недавно депутаты из Госдумы раскритиковали клип «В Питере-пить» и требовали изъять ролик из Интернета.