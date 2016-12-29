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Світові ЗМІ: Росія, Іран та Туреччина поділять Сирію

Світові ЗМІ: Росія, Іран та Туреччина поділять Сирію
До вирішення сирійського конфлікту безпосередньо залучаються три регіональних лідери – Росія, Іран та Туреччина. Ймовірно, саме вони і вирішуватимуть долю Сирії, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».

Так, інформаційна агенція Reuters, посилаючись на власні джерела, зазначає, що Москва, Анкара та Тегеран вже у загальних рисах визначились з угодою, яка має допомогти припинити кровопролиття в Сирії. Відповідно до цієї угоди діючий президент-диктатор Башар аль-Асад залишається на посаді ще протягом кількох років, до моменту проведення виборів. Після цього Асад отримує гарантії недоторканості і безпеки від свого наступника для себе і для своєї родини. Кандидатури на звання «наступника», за інформацією ЗМІ, вже обговорюються.

Варто зауважити, що турецьке агентство Anadolu також оприлюднило інформацію про те, що Російською Федерацією та Туреччиною узгоджено великий план щодо загального, всеобємлючого перемир’я між урядовими військами і повстанцями. Тим не менш, на терористів режим припинення вогню поширюватись не буде. У Кремлі поки що ніяк не коментують інформацію про обидві угоди, не заперечуючи і не підтверджуючи поширену журналістами інформацію.
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