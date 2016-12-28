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Американці розповіли коли РФ чекати нових санкцій

Американці розповіли коли РФ чекати нових санкцій
Американське інформаційне агентство CNN щойно, двадцять восьмого грудня, повідомило, коли саме адміністрація президента Сполучених Штатів оголосить про введення чергового пакету санкційних обмежень щодо Російської Федерації, - про це повідомляє replyua.net, посилаючись на ресурс «Каспаров.ру».

Так, CNN вважає, що Білий дім оголосить про введення нових санкцій з двадцять дев’ятого грудня 2016 року. Черговий пакет санкцій буде пов'язаний з діяльністю російських хакерів, які атакували сервери американських виборчих дільниць та політичних партій, намагаючись вплинути на виборчий процес. Відтак, діючий президент США Барак Обама дав спецслужбам завдання розслідувати випадки російського втручання. Крім того, спеціальну слідчу комісію з цього приводу було створено і при Конгресі.

Нагадаємо, сьогодні під час візиту до Риги американський сенатор Ліндсі Грем наголосив, що нові санкції будуть особливо болючими конкретно для Путіна і дві провідні партії вже досягли консенсусу щодо їх введення. Крім того, він заявив, що російський президент вже має нарешті побачити ту червону лінію, яку не можна перетинати. «Досить – значить досить: Путін має це нарешті зрозуміти», - зауважив Грем.
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