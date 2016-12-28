На росіян знову посягали: було обстріляно посольство

Низка посягань на представників Російської Федерації закордоном, здається, все більше набуває обертів, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс «Медуза».
Сьогодні, двадцять восьмого грудня 2016 року, речники зовнішньополітичного відомства Російської Федерації поскаржились журналістам, що їх колеги з посольства в Дамаску стали жертвами мінометного обстрілу. За словами російських дипломатів, обстріли відбулись о першій годині пообіді та о дев’ятнадцятій хвилині на другу дня. Одна з мін впала поблизу посольства, друга приземлилась у дворі дипломатичного представництва, але не здетонувала. Про постраждалих поки повідомлень не надходило.
Російські дипломати вже заявили, що розглядають інцидент як чергову провокацію проти московського військового контингенту з боку радикальних ісламістів, які, мовляв, намагаються «посіяти терор і насильство» і «тримати населення в атмосфері страху». Незалежні джерела поки що не підтверджували ні сам факт обстрілу, ні те, хто саме його здійснював. Нагадаємо, тижнем раніше посягання зазнав російський посол в Анкарі Андрій Карлов – працівник поліції, який прилюдно застрелив його, назвав це «помстою за Алеппо».