Стали відомі плани Путіна на Новий рік

На цей Новий рік у президент Російської Федерації Володимира Путіна не буде повноцінних дев’ятиденних едиційних канікул у зв’язку зі справами. Про це у середу, 28-го грудня, повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає replyua.net.
«Все що стосується президентського вікенду на Новий рік, то вам і так відомо, що Володимир Володимирович ніколи не має повноцінних вихідних. Якщо він не має ніяких ділових візитів, то як мінімум він проводить важливі стратегічні телефонні розмови. Декілька разів на день він спілкується з керівниками силових структур, отримує щоденні звіти від спецслужб Російської Федерації. Крім того Путін отримує щоденні аналітичні доповіді», - розповів він.
В той самий час Пєсков зазначив, що також можна припустити, що президент у вільний час займається своїми улюбленими видами спорту. Представник Путіна нагадав, що глава держави захоплюється хокеєм та плаванням, і займається цими видами спорту при будь-якій слушній нагоді. Однак на запитання журналістів про те, що саме буде у Путіна на новорічному столі, Пєсков завагався з відповіддю, але зазначив, що президент має скромні смаки і надає перевагу виключно здоровому харчуванню.