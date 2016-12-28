Спасатели нашли второй черный ящик Ту-154

Спасателям удалось извлечь из воды еще один черный ящик, находившийся на борту воздушного судна Ту-154, который в минувшее воскресение потерпел крушение в районе Черного моря, передает replyua.net со ссылкой на сведения Минобороны России. Сообщается, что если информация бортового самописца будет неповрежденной, эксперты проведут ее анализ что, в свою очередь, будет способствовать сужению существующего сейчас перечня версий о причинах авиакатастрофы возле российского города Сочи. На сегодняшний день известно о проведенном анализе первого черного ящика, информация о существовании какой-то одной версии крушения Ту-154 не распространялась. Эксперты, в свою очередь, утверждают, что до тех пор, пока не завершится процесс сбора всех вероятных данных об аварии Ту-154, эксперты рассматривают все версии произошедшего.
Напомним, что сегодня на YouTube появилась возможность просмотреть запись, на которой специалистами было восстановлено картину непосредственной аварии самолета Ту-154. Согласно видео, после взлета воздушного судна началось снижение его хвостовой части, а борт упал в море после наклона влево.