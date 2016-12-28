валюта
СпецтемаСБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»

Спасатели нашли второй черный ящик Ту-154

Спасатели нашли второй черный ящик Ту-154
Спасателям удалось извлечь из воды еще один черный ящик, находившийся на борту воздушного судна Ту-154, который в минувшее воскресение потерпел крушение в районе Черного моря, передает replyua.net со ссылкой на сведения Минобороны России. Сообщается, что если информация бортового самописца будет неповрежденной, эксперты проведут ее анализ что, в свою очередь, будет способствовать сужению существующего сейчас перечня версий о причинах авиакатастрофы возле российского города Сочи. На сегодняшний день известно о проведенном анализе первого черного ящика, информация о существовании какой-то одной версии крушения Ту-154 не распространялась. Эксперты, в свою очередь, утверждают, что до тех пор, пока не завершится процесс сбора всех вероятных данных об аварии Ту-154, эксперты рассматривают все версии произошедшего.

Напомним, что сегодня на YouTube появилась возможность просмотреть запись, на которой специалистами было восстановлено картину непосредственной аварии самолета Ту-154. Согласно видео, после взлета воздушного судна началось снижение его хвостовой части, а борт упал в море после наклона влево.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)
Важное за сутки
28 дек 2016
31838

В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Российский экономический эксперт Михаил Хазин, ранее занимающий должность чиновника в администрации российского президента, озвучил свое мнение касаемо возможных вариантов для будущего Украины,

27 дек 2016
16897

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Блогер Олександр Коваленко підсумував результати моніторингу сторінок в соціальних мережах представників терористичного угруповання «ЛНР», - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку

27 дек 2016
9485

Російський науковець-геолог: будівництво Керченського мосту неможливе

Член Російської академії наук Юрій Медовар в інтерв’ю журналістам пояснив чому розрекламоване російськими ЗМІ будівництво мосту через Керченську протоку не має під собою реальних перспектив, - про це

Последние новости

Театр на Подолі - це лише початок скандалів

Independent сообщает о странной находке, доказывающей существование машины времени

СМИ: из-за Балчуна «Укрзализныця» терпит убытки

Тука рассказал, как Семенченко натравил на него инициаторов осады ОРДЛО

Обама готовит для Путина большой новогодний подарок

Во Франции умерла одна из самых талантливых комедийных актрис

Матвей Ганапольский назвал две новые задачи Путина

Заявление Хазина об уничтожении Украины вызвало негодование среди пользователей

Спасатели нашли второй черный ящик Ту-154

Стало известно о последствиях землетрясения в Украине

Справа Януковича: Суд оголосив перерву на невизначений термін

Евгений Магда о презентации общественного движения «РУНА»: Кукловоды Савченко поспешили и могут «обнулить» ее рейтинг окончательно

Надежная защита вашего автомобиля от угона

Эксперты: для чего России нужно признание Революции Достоинства «госпереворотом»

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: без загиблих та поранених

На Львовщине скончались из-за ОРВИ женщина и ребенок

Уряд сприяє бізнесу Порошенка

В некоторых областях Украины сегодня резко изменится погода

Коханивський: Украинцы, не будьте легкомысленными! Россия реализовывает план по уничтожению Украины уже 300 лет!

Українців попереджають про небезпеку через сильні вітри

 Новости за день