Эксперты: для чего России нужно признание Революции Достоинства «госпереворотом»

Признание российским судом «госпереворота» в Украине является лишь одним из элементов российского пропаганды, однако это решение позволяет усилить безопасность бывших представителей украинской власти, которые бежали из страны после Революции Достоинства. Как передает replyua.net, такое мнение высказали эксперты.
По информации сайта Сегодня, Андрей Бузаров, эксперт-международник, заявил о том, что решение Дорогомиловского суда не имеет для Украины никаких последствий, и суд вынес решения только для внутреннего потребления. «В глазах россиян и общественности Революция Достоинства будет выглядеть как переворот. Впрочем, это может привести к тому, что в РФ будут привлечены к уголовной ответственности лица, которые участвовали в событиях на Майдане», отметил Бузаров.
Владимир Фесенко, известный политолог, в свою очередь, подчеркнул, что нельзя всерьез воспринимать решение российского суда. «Допустим, в России скажут, что Ангела Меркель – нелегитимный канцлер. И что с того? Решение суда – один из элементов пропаганды. Однако для украинских беглецов «госпереворот» может быть страховкой», считает Фесенко.