Пропагандистское агентство Regnum подает в суд на Захарову за клевету

Руководство кремлевского пропагандистского агентства решило подать в суд на Марию Захарову, официального представителя МИД России, информирует replyua.net со ссылкой на сайт российского ведомства.
Как говорится в заявлении, Захарову обвиняют в клевете. «Мария Захарова воспользовалась своим служебным положением и совершила акт диффамации, причем сознательной, распространив преднамеренную и очевидную ложь, оклеветав агентство Regnum и журналистов», говорится в сообщении. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства обвинила пропагандистское информационное агентство в том, что оно употребило слова «недогосударство» и «недонарод» в отношении белорусских граждан и самой Беларуси. По словам руководства агентства, журналисты ни в одной из публикаций не употребляли подобных терминов, и, в принципе, не смогли бы опуститься до такого, поскольку данные термины присутствуют лишь в нацистском словаре.
Нужно отметить, что это агентство стало первым в РФ, которое обвинило Захарову в откровенной лжи. Больше всего представитель МИД РФ любит публиковать посты на своей странице в Фейсбуке, причем Захарова отмечается там практически каждый день.