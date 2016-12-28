Знайдено другий самописець літака Ту-154

З дна Чорного моря було піднято другий самописець, який знаходився на борту літака Ту-154, який зазнав аварії та впав у воду. Про це у середу, 28-го грудня, повідомляє прес-центр Міністерства оборони Російської Федерації, передає replyua.net.
«Нещодавно було виявлено та піднято з дна Чорного моря другий бортовий самописець літака Ту-154, який зазнав аварії», - передає коментар Міноборони РФ видання «РІА Новини». «Після проведення аналізу даних з реєстратора, який було піднято днем раніше, версій аварії літака стало значно менше. Проте наразі робити будь-які висновки ще зарано, оскільки потрібно опрацювати інформацію з усіх джерел», - заявило джерело, яке має інформацію про ситуацію.
Як повідомлялося раніше, вночі 25-го грудня відразу після зльоту з радарів зник російський літак Ту-154, який належав Міністерству оборони Росії. На борту літака було 92 людини. Повітряний транспорт мав доправити до Сирії артистів російського ансамблю імені Александрова, кількох російських кореспондентів та лікаря Єлизавету Глінку. Після розшифрування даних з першого самописця були отримані слова членів екіпажу з викриками: «Командир, ми падаємо!». Наразі тривають слідчі дії.