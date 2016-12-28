В России назвали новую версию авиакатастрофы после расшифровки самописцев

Издание Коммерсант, ссылаясь на проверенные источники, сегодня заявило о том, что причиной крушения военного Ту-154 могла стать ошибка пилотов – они забыли убрать закрылки, передает replyua.net. Источник рассказал об этом изданию сразу после того, как были расшифрованы самописцы.
В Министерстве обороны РФ, между тем, заявили, что после расшифровки бортовых самописцев можно смело говорить о том, что количество версий крушения лайнера значительно сократилось. Впрочем, окончательные выводы сейчас не делают – нужно дождаться результатов расследования специальной комиссии. Между тем, источник утверждает – черные ящики зафиксировали доказательство того, что пилоты не убрали закрылки, а именно эта система обеспечивает дополнительные подъемные силы крыльям самолета во время набора высоты.
Далее пилоты допустили еще одну грубейшую ошибку, усугубив ситуацию, - попытались исправить момент, задрав нос лайнера, а это делать было нельзя. Такая ситуация подробно описана в руководстве по эксплуатации, однако летчики с многолетним опытом могли ее не учесть, или же они просто растерялись – на исправление аварийной ситуации у них просто не оставалось времени.