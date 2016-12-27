У Росії розпочався «примус до співчуття» і цькування незгодних

Російська Федерація знову демонструє приклад цькування тих, чия позиція не вписується у «мейнстрім» громадської думки, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, після падіння російського літака Ту-154, кілька ліберальних російських журналістів не підтримали загальний вектор, зауваживши, що не за всіма пасажирами цього літака варто сумувати. Наприклад, блогер Божена Ринська написала, що співчуває сім’ям загиблих, але не буде плакати за кількома кореспондентами НТВ. Її колега Бабченко, у свою чергу, доволі жорстко висловився на адресу тих, хто перебував у літаку, назвавши їх воїнами інформаційного фронту.
Відтак, обоє журналістів стали жертвами цькування за свою позицію. Наприклад, речник російського президента Дмитро Песков назвав словами Ринської «божевіллям». Громадська активістка Марія Катасонова звернулась до Слідчого комітету РФ із заявою, в якій звинуватила Ринську у розпалюванні ненависті. Одіозний російський депутат Віталій Мілонов виступив з ініціативою ухвалення закону, який в повідомленнях ЗМІ отримав назву «Закон Глінки-Халілова», що дозволив би позбавити журналістів громадянства. Крім того, на одному з російських порталів з’явилась петиція за позбавлення Ринської громадянства і видворення її з держави. На момент написання матеріалу вона набрала більше ста сорока тисяч голосів.