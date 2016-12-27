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Є перші результати розшифровки записів «чорних скриньок» з російського Ту-154

Є перші результати розшифровки записів «чорних скриньок» з російського Ту-154
Російська комісія, яка розслідує причини та умови катастрофи російського Ту-154, яка сталась двома днями раніше, отримала перші докази у справі, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».

Так, сьогодні, двадцять сьомого грудня 2016 року, ЗМІ стало відомо, що фахівці з російського оборонного відомства провели аналіз одного з бортових самописців, виявлених напередодні. За їх словами, найбільш пріоритетною версією все ще залишається помилка пілотів повітряного судна. Крім того, водолази знайшли ще дві «чорних скриньки». Речники Міноборони РФ стверджують, що стан знайдених самописців задовільний і вони цілком підлягають розшифровці.

Нагадаємо, двома днями раніше поблизу Сочі зазнав катастрофи російський Ту-154. За попередньою інформацією, ним до Сирії подорожували кілька високопоставлених військовослужбовців та російські журналісти і митці. Метою останніх було проведення «культурної програми» для російських вояків, які перебувають у складі російського контингенту в Сирії. Наразі прозвучало вже кілька версій катастрофи – так, у різних джерелах було озвучено версії про теракт, помилку екіпажу, технічну несправність, потрапляння птахів до двигуна та незаконне перевезення боєприпасів на борту повітряного судна.
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