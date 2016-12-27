Чергова фантасмагорія в російських судах – чоловіка звинувачують у фінансуванні тероризму

Російська Феміда продовжує демонструвати «чудеса», які йдуть врозріз із законом та здоровим глуздом, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, двадцять сьомого грудня 2016 року, у російській Твері слідство пред’явило місцевому мешканцю азербайджанського походження Нурлану Гаджиєву обвинувачення у фінансуванні терористичної діяльності. Приводом для цього став переказ ним двох тисяч рублів на картку знайомого в Туреччині. Так, як пояснив сам Гаджиєв кореспондентам, у 2014 році він познайомився з хлопцем, спілкування з яким продовжив через соціальні мережі. Через деякий час чоловік повідомив, що разом із сім’єю перебрався до Туреччини. Пізніше він став агітувати за ідеї так званої Ісламської держави, на що Гаджиєв заперечив, що недопустимо вбивати мусульман.
Через певний час знайомий звернувся до Гаждиєва з проханням допомогти фінансово – мовляв, він зараз має проблеми зі здоров’ям і готується до операції. Обвинувачений перерахував чоловіку дві тисячі рублів і відтоді з ним не спілкувався. Гаджиєва кілька разів з цього приводу викликали до правоохоронних органів, але після надання пояснень щоразу відпускали. Останнього разу, затримавши його з того ж самого приводу, силовики пообіцяли Гаджиєву умовний строк за чистосердечне каяття та згоду на «державного адвоката». Проте, чоловік схаменувся, коли дізнався, що інкримінований йому злочин не передбачає можливості умовного ув’язнення. Відтак, він найняв професійного адвоката і здійняв галасу ЗМІ щоб привернути увагу громадськості до проблеми.