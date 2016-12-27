Муждабаев назвал настоящую цену российской оппозиции

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, чего на самом деле стоит современная российская оппозиция – уже совершенно не способная противостоять путинскому режиму, - передает replyua.net.
Муждабаев напоминает несколько примеров из истории российского государства, который свидетельствуют о том, что в России когда-то была настоящая оппозиция власти, хотя ее попытки что-либо изменить так и не увенчались успехом. Те политические силы, которые называют себя оппозицией сейчас, уже таковой не являются.
Блогер иронизирует: «Если бы стрельцы сами пришли на Красную площадь и разбудили царя криками: казни нас, царь-батюшка, но только самых буйных – вот они, связаны, а остальных помилуй! Если бы декабристы выстроились на Дворцовой площади с веревками и мылом и вытолкнули из строя пару соратников со словами: государь-император, этих повесь, а мы все осознали, исправимся! Тогда бы их можно было назвать российской оппозицией. А так — нет. Под высокие современные стандарты не подпадают».