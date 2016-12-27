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Блогер: чи стане Татарстан каталізатором розпаду РФ?

Блогер: чи стане Татарстан каталізатором розпаду РФ?
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук ділиться спостереженнями з політичного життя Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує, що економічне становище Росії навряд чи радує Кремль. У такій ситуації найбільше потерпають регіони, які постійно виступають донорами бюджету – саме на них лягло зараз фінансування дефіцитних регіонів. Серед тих, хто раніше «жив» цілком непогано, а зараз на власній шкурі відчуває всі «переваги» російської «величі», опинився і Татарстан. Наприклад, президент цієї республіки Рустам Минніханов нещодавно пішов атакою на Москву, наголошуючи, що поточна бюджетна політика – ніщо інше як викачка грошей з регіонів. Зокрема, йому не вселили оптимізму плани російського Мінфіну взяти в республіки додатково вісім мільярдів рублів, внаслідок чого її бюджет стане мінусовим.

Блогер зауважує, що зазвичай велика пожежа починається з малої іскри, а невдоволення фінансовими аспектами часто призводить до бажання регіону стати незалежним від центру. Більше того – Татарстан вже має певний досвід «сепаратизму». Наприклад, у 1992 році татари вже проводили референдум про свою незалежність і ухвалили Конституцію, яка проголосили Татарстан суверенною державою. Відтак, прецедент існує, - наголошує блогер.
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