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СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Открылись важные обстоятельства крушения Ту-154 возле Сочи

Открылись важные обстоятельства крушения Ту-154 возле Сочи
Скорость Ту-154, при которой он падал в Черное море, могла превышать пятьсот километров в час. Как информирует replyua.net, ссылаясь на ТАСС, такие данные сегодня предоставил источник в силовых структурах.

По словам источника, лайнер пытался совершить маневр вправо, и во время полета у него был сильно задран нос. «Был очень большой уклон тангажа, на большой скорости. Вероятно, случилось сваливание с эшелона, когда самолет накренился вправо. При развороте лайнер столкнулся с поверхностью воды при левом крене», заявил источник ТАСС. Другой источник, который также знаком с процессом по расследованию этой авиакатастрофы, считает, что крушение лайнера могло произойти из-за сочетания сразу нескольких обстоятельств – неполадка одного двигателя, а также ошибочные действия экипажа воздушного судна.

Напомним, что военный Ту-154 разбился в воскресенье утром в Черном море, сразу после того, как дозаправился в аэропорту Адлера. На борту находились 92 человека – экипаж, военные, представители СМИ, артисты. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
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