Захарова сделала заявление о Минских договоренностях

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила о том, что Россия не является одной из сторон Минских договоренностей, комментируя принятый в Соединенных Штатах закон о расходах на оборону, информирует replyua.net со ссылкой на российские СМИ.
«У нас вызывает удивление то, что упорно увязывают двусторонние контакты по военной линии с кризисом в Украине. Партнерам из Соединенных Штатов пора признать очевидное – нынешнее удручающее положение Украины и желание крымчан жить в России являются следствием не мифической агрессии России, а результатом государственного переворота в Украине, который произошел почти три года назад. Нужно отметить, что куратором и идеологом всего этого процесса выступала именно нынешняя администрация Соединенных Штатов», заявила Захарова.
«Вместо того, чтобы продолжать упрекать Россию в несоблюдении Минских договоренностей, США следуют давно уже заставить своих клиентов из Киева соблюсти эти самые соглашения. Однако понятно, что Киев не заинтересован в мирном процессе урегулирования ситуации на востоке страны», добавила представитель МИД.