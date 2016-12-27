Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Российская Федерация – не сторона подписанных в Минске договоренностей, хотя свою подпись под документом с перечнем необходимых для их выполнения действий поставил на то время российский посол в Украине Михаил Зурабов, а декларация в поддержку этого документа подписана российским лидером Владимиром Путиным. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от официального представителя российского МИДа Марии Захаровой в ответ на новость о принятом Соединёнными Штатами Америки закона о выделении средств на оборонные потребности. Чиновница подчеркнула, что продолжение «упорного увязывания контактов обеими сторонами по военной линии с кризисом в Украине, является поводом для удивления».
Захарова считает, что Вашингтон должен признать законность аннексии Крыма, а также то, что причиной нынешней плачевной ситуации в Украине стала вовсе не агрессия России, а «государственный переворот», который в Киеве произошел почти три года назад. Инициатором всех событий на Майдане представитель российской дипломатии назвала нынешнюю администрацию США. Чиновница считает, что американские власти не должны критиковать Кремль в невыполнении Минских договоренностей, так как Россия «вообще не является их стороной», а потребовать от украинской власти сделать это. Захарова, воспользовавшись случаем, заявила, что украинские власти не желают, чтобы конфликт на Донбассе был урегулирован мирным путем.