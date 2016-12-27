Власти России приближают крах своей страны

Мост через Керченский пролив, который соединит Россию и Крым, станет самой большой авантюрой России, и его строительство закончится большими проблемами. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Обозреватель, об этом заявил Рефат Чубаров.
По словам главы Меджлиса, российские власти приближают развал своей страны. «Россия затеяла множество авантюр. Одна из них – военная операция в Сирии. Здесь есть и политический, и финансовый аспекты, которые продолжают отнимать жизни россиян. Строительство моста через Керченский пролив – еще одна авантюра властей России. Нужно пожелать Путину только одного – чтобы эти авантюры продолжались, и тогда в РФ наступят самые тяжелые времена», отметил глава Меджлиса. Нужно отметить, что нереальность строительства моста подтверждают и сами россияне.
К примеру, Григорий Иоффе, представитель оккупационных властей, ранее заявлял, что проект Керченского моста, в частности, строительство транспортного тоннеля, выглядит только, как мечта. Вчера появилась информация о том, что повторный конкурс на возведение подходов к мосту опять был сорван – никто из подрядчиков так и не подал заявки.