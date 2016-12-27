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СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Россияне еще не знают, что делать с критиками экипажа Ту-154: сжигать на костре или лишать гражданства

Россияне еще не знают, что делать с критиками экипажа Ту-154: сжигать на костре или лишать гражданства
В Российской Федерации набирает масштаба обсуждение о том, что делать с теми журналистами, блогерами, активистами, которые осуждают агрессию России в Сирии и в Украине, поэтому критикуют, как само правительство РФ, так и тех, кто был на борту военного самолета Ту-154, который разбился над Черным морем.

Одной из первых требуют наказания для блогера и обозревателя Божены Рынской, которая назвала журналистов телеканала «НТВ», летевших в Сирию, показушными обманщиками и порадовалась, что «им воздалось по их же заслугах». По словам Божены Рынской, несправедливо лишь то, что в основном ушли в мир иной музыканты, намного лучше бы было, если бы на борту оказались все журналисты телеканала «НТВ» и весь хор имени Александрова. За такие слова некий Сергей Пушкин разместил петицию на сайте Change.org с требованием лишить гражданства журналистку и выдворить ее из России.

Взволновались такими высказываниями и в Кремле. Так рупор Кремля Дмитрий Песков назвал такую позицию оппозиционной журналистки «уродливым проявлением сумасшествия» и поддержал мнение о наказаниии для Божены Рынской.
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