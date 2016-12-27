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СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Появилась новая важная информация о крушении Ту-154

Появилась новая важная информация о крушении Ту-154
Российское агентство РИА Новости сообщает о том, что эксперты продолжают заниматься опознанием тел жертв крушения военного Ту-154, и на эту минуту опознаны два человека, передает replyua.net. На эту минуту специалисты опознали тела Оксана Батрутдиновой, помощника главы департамента культуры Минобороны РФ, а также Романа Волкова, командира экипажа Ту-154.

Нужно отметить, что пока были найдены тела всего нескольких жертв авиакатастрофы. Ранее российские источники сообщили о том, что версия теракта практически исключается, поскольку эксперты установили, что пилоты пытались посадить самолет на воду. Специалисты пришли к такому выводу после того, как внимательно изучили хвостовую часть лайнера – она практически полностью разрушена. Напомним, что рассматриваются несколько версий крушения – техническая неисправность, ошибка в пилотировании и террористический акт.

Военный самолет Ту-154, летевший в сирийскую Латакию, упал в Черное море недалеко от Сочи 25 декабря, рано утром. На борту находились 92 человека. Никто из них не выжил. Среди погибших – военные, корреспонденты, артисты и Елизавета Глинка, известная всем как Доктор Лиза.
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