Число жертв «Боярышника» в Иркутске выросло до 77

Российские СМИ сообщают, что сегодня стало известно о еще одной жертве «Боярышника» - таким образом, в результате отравления суррогатным алкоголем пострадали в общей сложности уже семьдесят семь россиян, - передает replyua.net.
Об ужасающей статистике пишет агентство «Интерфакс.ру». Оно сообщает: «В результате проведение судебно-медицинской экспертизы тел семидесяти двух погибших было установлено, что причиной их смерти стало отравление метиловым спиртом. Из них сорок шесть умерли находясь в медицинских учреждениях, тридцать один человек был обнаружен мертвым по месту проживания». Ранее сообщали, что погибших 76, однако сегодня стало известно, что в одной из больниц, несмотря на все усилия врачей, скончался еще один человек.
Также российские СМИ сообщают, что в данный момент в больницах находятся шестнадцать человек, двадцать один был выписан в связи с выздоровлением, а еще девять пострадавших, также имевших признаки отравления, отказались от лечения. Напоминаем, что первый случай отравления «Боярышником» был зарегистрирован в российском городе девять дней назад.