В Москве парализована работа трех железнодорожных вокзалов в связи с возможными терактами

Издание «Independent» сообщает, что сегодня в Москве была произведена полная эвакуация трех железнодорожных странций в связи с сообщениями о заложенных бомбах, - передает replyua.net.
Почти 3000 человек были эвакуированы со всех трех железнодорожных вокзалов Москвы – Казанского, Ярославского и Ленинградского, после того, как сотрудники Федеральной службы безопасности получили анонимное сообщение о заложенных бомбах. На всех трех объектах работали саперы, поблизости находились машины скорой помощи и пожарные. Сообщений о пострадавших не поступило.
По данным Reuters, российские правоохранительные органы заявили, что они не нашли никаких доказательств наличия каких-либо взрывчатых веществ на всех трех вокзалах по состоянию на 12 часов сегодняшнего дня. В данный момент объекты еще не возобновили работу, все поезда остановлены. В результате сообщения о заложенных бомбах с одного только Ярославского вокзала эвакуировали более 750 человек, движение железнодорожного транспорта было парализовано – и все это, вероятно, из-за ложного сообщения.