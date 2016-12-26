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Минтранс РФ: никаких срывов в строительстве Керченского моста не будет

Минтранс РФ: никаких срывов в строительстве Керченского моста не будет
В пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили о том, что никаких срывов по срокам работ, связанных со строительством подходов к Керченскому мосту, не будет, и строители уложатся в положенные сроки, передает replyua.net.

Сообщение ведомства процитировали РИА Новости: «Мы гарантируем, что сроки сдачи моста в эксплуатацию останутся неизменными. Финансирование проекта продолжится, и оно будет возобновлено в первых числах 2017 года». Напомним, что сегодня утром издание Коммерсант сообщало о том, что сроки сдачи Керченского моста могут серьезно сдвинуться, и это произойдет по причине того, что два раза не удавалось определить подрядчика, который займется строительством железнодорожных подходов к Керченскому мосту. В издании утверждали, что никто не подавал заявки.

Также журналисты Коммерсанта подчеркнули, что главной проблемой крупные подрядчики называют очень низкую стоимость этого крупного проекта. Напомним, что мост должен быть построен до конца 2018 года, однако железнодорожное сообщение планировалось начать лишь в 2018 году. Стоимость всего проекта оценивается в три с половиной миллиарда долларов.
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