Песков: невозможно подтвердить ни одну из версий падения Ту-154

Пока не удалось получить никаких оснований для того, чтобы рассматривать версию о теракте на борту Ту-154, упавшего накануне в Черное море.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом несколько часов назад заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. По его словам, версия о теракте может быть рассмотрена только в последнюю очередь. «На самом деле, ни одна из версий еще не получила продолжения. Еще вчера министр транспорта Соколов говорил о том, что будут рассматривать все версии. Пока невозможно говорить о чем-то с уверенностью», подчеркнул Песков. Напомним, что военный Ту-154 разбился сразу после того, как вылетел из Сочи, где совершал дозаправку. Самолет летел в сирийскую Латакию.
На борту находились военные, артисты и представители СМИ, которые должны были поздравить российских военнослужащих, находящихся на базе «Хмеймим» с Новым годом. Никто из 84 пассажиров и восьми членов экипажа не выжил. Версию о теракте в России практически не рассматривают, считая, что самолет упал из-за неисправности или ошибки пилота.