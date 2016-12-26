валюта
СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

СМИ сообщили о подготовке массовых фальсификаций на выборах президента РФ

СМИ сообщили о подготовке массовых фальсификаций на выборах президента РФ
Во время состоявшегося недавно семинара с участием заместителей губернаторов по внутреннеполитическим вопросам, Сергей Кириенко, занимающий должность первого заместителя главы российского государства Сергей Кириенко сообщил, что основному кандидату на президентских выборах в России необходимо заручиться поддержкой 70% голосов избирателей при условии, что явка также будет составлять 70%. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию РБК.

Как пояснил журналистам один из участников семинара, им был дан четкий намек на то, что россияне будут выбирать своего президента в марте 2017 года. При этом один из замгубернаторов России заявил, что представленные цифры – не более, чем учебное упражнение. Вместе с тем, еще два участника семинара отметили, что из Кремля на самом деле поступала задача добиться именно таких цифр по явке и результату.

Согласно данным СМИ, на выборах российского президента явка на выборах никогда не составляла 70%, а «кандидатов Кремля» поддерживали два раза: в 2004 году Путину удалось набрать 71,3%, а четыре года спустя за Дмитрия Медведева проголосовали 70,3% граждан РФ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Появилось важное сообщение Минобороны России относительно катастрофы Ту-154
Важное за сутки
26 дек 2016
29319

Появилось важное сообщение Минобороны России относительно катастрофы Ту-154

Согласно информации руководителя службы безопасности полетов ВВС России Сергея Байнетова, у лайнера российского Минобороны Ту-154, разбившегося вчера в Черном море, отсутствовали технические

25 дек 2016
13387

Крымские ватники о авиакатастрофе Ту-154: «Мы начинаем верить в карму»

Крымский Банедровец пишет о том, как крымские ватники в социальных сетях отреагировали на авиакатастрофу российского самолета Ту-154 с военными, журналистами и артистами на борту, летевшими в Сирию,

Последние новости

Муждабаев: 25 декабря 2016 года - самый важный день в истории современной России

Бюджет-2017: Нічне голосування і таємна змова нардепів

Царев приглашает Савченко к себе в Крым, если «ей придется бежать из Украины»

В Николаевском морском порту побит очередной рекорд

Манн: Британия всегда была намерена предать евреев

В Индонезии массовая эвакуация из-за мощного наводнения

Минтранс РФ: никаких срывов в строительстве Керченского моста не будет

Сделка Путина и Трампа по Украине опасна – Каспаров

Логвинский: большинство нардепов осудили позицию МИД Украины по Израилю

В ФСБ озвучили главные версии крушения Ту-154, версия теракта опровергнута

Песков: невозможно подтвердить ни одну из версий падения Ту-154

Захарченко и Плотницкий отдадут Савченко двух заложников

СМИ сообщили о подготовке массовых фальсификаций на выборах президента РФ

Чубаров дал свою оценку реакции украинцев на катастрофу Ту-154

Бомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Сотник: нечего скорбить о тех, кто сделал сознательный выбор

НБУ: срочное сообщение для держателей еврооблигаций "ПриватБанка"

Журналист: Украина слишком долго жила иллюзиями

Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев на Новый год

Путин придумал, кого сделать виноватым в срыве строительства Керченского моста

 Новости за день