СМИ сообщили о подготовке массовых фальсификаций на выборах президента РФ

Во время состоявшегося недавно семинара с участием заместителей губернаторов по внутреннеполитическим вопросам, Сергей Кириенко, занимающий должность первого заместителя главы российского государства Сергей Кириенко сообщил, что основному кандидату на президентских выборах в России необходимо заручиться поддержкой 70% голосов избирателей при условии, что явка также будет составлять 70%. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию РБК.
Как пояснил журналистам один из участников семинара, им был дан четкий намек на то, что россияне будут выбирать своего президента в марте 2017 года. При этом один из замгубернаторов России заявил, что представленные цифры – не более, чем учебное упражнение. Вместе с тем, еще два участника семинара отметили, что из Кремля на самом деле поступала задача добиться именно таких цифр по явке и результату.
Согласно данным СМИ, на выборах российского президента явка на выборах никогда не составляла 70%, а «кандидатов Кремля» поддерживали два раза: в 2004 году Путину удалось набрать 71,3%, а четыре года спустя за Дмитрия Медведева проголосовали 70,3% граждан РФ.