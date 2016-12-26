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СпецтемаРоссийский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Муждабаев: и они все еще удивляются, почему мы не плачем

Муждабаев: и они все еще удивляются, почему мы не плачем
Украинский журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке обратил внимание на публикацию московского философа, блогера, публициста и обозревателя «Новой газеты» Максима Горюнова, поддерживающего контакты с украинским политикумом, - передает replyua.net.

Горюнов отмечает: «Посмотрел по киевскому телевидению репортаж о похоронах очередного убитого на Донбассе. Парень из деревни. жена, двое детей. ночью, во время дежурства на посту, снайпер прострелил ему шею и он умер. Вот, священник отпел, односельчане несут гроб к могиле, вырытой в мерзлой земле. Многие плачут. И хоть бы одна слеза по поводу российской трагедии. Хоть бы одна! Воистину, у них нет сердца!»

Муждабае пишет: «Чтобы понять, почему украинцы не горюют о погибших в самолете Ту-154, упавшем в воды Черного моря, нужно, видимо, читать библию и постоянно подпитываться мудростью. Я пытался объяснить россиянам, почему мы не можем разделять их горе, но они предпочитают ничего не слышать. И до тех пор, пока они будут предпочитать оставаться слепыми и глухими, они не дождутся сочувствия украинцев, пока их страна ведет с этой страной войну». Виталий Портников также прокомментировал на своей странице в Фейсбуке подобные обвинения украинцев в бесчеловечности. Он написал: «Я не верю в вашу человечность – вы изображаете скорбь, просто потому, что так принято. Если бы вы были человечными, если бы вы были людьми, вами не правили бы нелюди».
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