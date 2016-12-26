Министр транспорта РФ сделал важное заявление об авиакатастрофе в Черном море

Максим Соколов, глава Минтранса России, сделал новое заявление об авиакатастрофе, произошедшей вчера вблизи Сочи, передает replyua.net со ссылкой на ТАСС.
Соколов объяснил, почему все обломки военного самолета были найдены на большом расстоянии друг от друга. По его словам, это связано с очень сильным течением, которое вчера наблюдалось у побережья Сочи. Министр транспорта также отметил, что по этой причине поиски остальных обломков, а также тел погибших пассажиров займут очень много времени. Соколов призвал воздержаться от высказывания мнений относительно причин крушения Ту-154, - этим, по его словам, будут заниматься специалисты, и необходимо дождаться окончания расследования.
Напомним, что сегодня эксперты сделали заявление о том, что лайнер не мог разбиться из-за ошибки пилотирования или из-за технических неисправностей. Самолетом управлял летчик первого класса, который неоднократно летал по этому маршруту в Сирию. Кроме того, плановый осмотр и ремонт Ту-154 проходил в сентябре этого года, и у него не могло быть неисправностей.