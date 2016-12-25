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СпецтемаВ России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

Портников: я не верю в лицемерную и лживую скорбь политических русских

Портников: я не верю в лицемерную и лживую скорбь политических русских
Украинский журналист Виталий Портников на своей странице в Фейсбуке сообщает, что авиакатастрофа российского самолета Ту-154 разделила всех пользователей социальных сетей на «политических русских» и «политических украинцев», между которыми есть одно существенное отличие, - передает replyua.net.

Портников сообщает: «Реакция на гибель пассажиров и экипажа российского самолета удивительным образом разделила общественность на два лагеря, причем еще сильнее, чем война. Так называемые «политические русские» осуждают равнодушие «политических украинцев» к гибели 92 человек, летевших в том самолете на военную базу РФ в Сирию. Политические украинцы не понимают, почему у них вдруг должно появиться чувство сопереживания этой трагедии – пассажиры Ту-154 летели на военную базу, чтобы поздравить тех, кто убивал в Алеппо женщин, стариков и детей».

Журналист подчеркивает: «Я против любого убийства, как и, конечно же, радости по этому поводу. Но я прекрасно понимаю, что чувствуют жители воюющей страны, которые почти каждый день хоронят своих близких, погибших на поле боя. Этих людей можно понять и им можно поверить. Но вот в скорбь политических русских я не верю – она лжива и лицемерна. Ведь на самом деле, большинству из них наплевать на погибших. Они изображают скорбь, потому что это правильно – казаться человечными». Портников резюмирует: «Если бы вы, дорогие наши соседи, действительно были человечными, то не поддерживали бы кровавые войны режима, захватившего Россию, и горевали бы не только о своих авиакатастрофах, но и о наших. Вы бы испытывали скорбь и по нашим погибшим воинам, которых вы убиваете. Если бы вы были человечными, если бы вы были людьми, вами не правили бы нелюди».
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