Український дипломат: одну з версій падіння Ту-154 російський Слідком не озвучить, бо вона звучатиме надто моторошно

Український дипломат Євген Марчук на власній сторінці в Фейсбук розмірковує над тим, наскільки скоро ми дізнаємось правду про катастрофу російського літака Ту-154, - про це інформує replyua.net.
За словами Марчука, він кілька разів перебував у складі комісії, яка розслідувала катастрофи літаків. Насправді, процедура ця доволі складна і клопітка. З огляду на те, що подія сталась над російською територією з російським літаком, який вели з російського аеропорту, ні Євроконтроль, і ІКАО, ймовірно, до розслідування не залучатимуться. Відтак, спочатку росіяни зберуть тіла загиблих і уламки літака – глибина там не критична і сильних течій немає. За показниками бортових самописців відтворять переговори екіпажу і дані зі всіх приладів на борту судна. Проаналізують інформацію з радарів, поговорять з диспетчерами, дослідять навіть гнізда птахів і маршрути їх міграції. Свої покази дадуть конструктори літака і пілоти аналогічних повітряних суден. Зібрані уламки будуть зібрані у тримірну модель, а тіла вкажуть на рух уламків і те, від чого саме настала смерть – від уламків, удару об воду чи утоплення.
На основі даних роботи комісії Слідчий комітет РФ побудує свою версію. Але не варто чекати того, що хтось говоритиме про теракт – після посягання на життя посла в Анкарі, для росіян ця версія звучатиме надто моторошно і вказуватиме, що їх президент помилився з обранням цілі агресії, - наголошує експерт. Саме тому реальну причину катастрофи ми почуємо нескоро.