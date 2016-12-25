В Интернете опубликовано последнее видео аварии с российским Ту-154 (видео)

Для просмотра пользователями сети Интернет на видеохостинге YouTube уже доступно видео с самолетом Ту-154, который, не долетев до Сирии, потерпел крушение над акваторией Черного моря. Как передает replyua.net, его сняли камеры наружного наблюдения, установленные в сочинском аэропорту.
В частности, на кадрах можно увидеть процесс подготовки авиасудна ко взлету и его выезда на полосу для взлета. Журналисты российского сайта Life сообщили, что самолет российского Минобороны поднялся в воздух в воздух в 5 часов 24 минуты и 39 секунды, при этом никакие задержки и заминки не наблюдались. По истечении нескольких минут произошла авиакатастрофа.
Несколькими часами ранее в Интернете появилось фото самолета Ту-154, сделанное за пару минут перед его непосредственным взлетом. Оно было размещено на странице звукооператора телеканала НТВ Петром Толстовым, который являлся одним из летевших в самолете пассажиром. Сообщается, что снимок был сделан накануне в районе военного аэродрома Чкаловский. Сейчас известно, что все пассажиры потерпевшего крушение самолета намеревались посетить сирийский город Латакия.