ФСБ РФ расследует причины падения Ту-154: версия теракта не исключается

В России заговорили о новых причинах падения военного Ту-154, летевшего в Сирию. Как информирует replyua.net, ссылаясь на Интерфакс, ФСБ России пока отрабатывает две версии – теракт и техническую неисправность самолета. Источники Интерфакса заявили о том, что техническая неисправность могла произойти, когда лайнер только набирал высоту.
Впрочем, версию ФСБ о теракте опровергают высокопоставленные российские чиновники. К примеру, Виктор Озеров, глава оборонного комитета России, заявил о том, что версия теракта полностью исключена, и причиной падения лайнера стала или ошибка пилотов, или техническая неисправность. Вадим Лукашевич, авиаэксперт, в комментарии телеканалу «Дождь» заявил о том, что причиной крушения могло стать что угодно, поскольку самолет был в эксплуатации с 1983 года.
«Самолет старый. Можно рассматривать любые версии. По характеру обломков лайнера можно предположить, что самолет разрушился в воздухе, поскольку любая техническая неисправность или одна ошибка пилота не могут привести к разрушению самолета в воздухе», заявил эксперт. Напомним, что на борту лайнера находились 92 человека. Выживших нет.