Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе

В России подтвердили гибель Елизаветы Глинки, больше известной, как Доктор Лиза, которая на протяжении нескольких лет возглавляла фонд «Справедливая помощь», передает replyua.net.
Известие о гибели Елизаветы подтвердил ее супруг. Рустем Адагамов, известный российский блогер, написал о гибели Глинки на своей странице в Твиттере. «Все, Глеб подтвердил», пишет блогер. Супругом Елизаветы является адвокат Глеб Глинка. Елизавета Глинка была в списке пассажиров рейса Ту-154, вылетевшего в Латакию. До последнего момента о судьбе женщины ничего не было известно. Сначала появлялась информация о том, что Глинка не смогла пройти таможенный досмотр и не села в самолет. Также информацию о ее гибели подтвердили в фонде «Справедливая помощь». В настоящий момент здание фонда закрыто на ремонт, однако все больше людей приходят туда и оставляют цветы.
Глинка была одной из первых, кто помогал вывозить раненых детей с Донбасса – она делала все возможное, чтобы больные и раненые получили медицинскую помощь. Кроме того, Глинка выступала за создание гуманитарной миссии в Сирии. Женщина везла медикаменты в Латакию.