Муждабаев: катастрофа, которой не должно было быть

Журналист Айдер Муждабаев прокомментировал катастрофу Ту-154, разбившегося недалеко от Сочи, передает replyua.net. На своей странице в Фейсбуке он пишет о том, что этой катастрофы не должно было случиться.
«Это самолет, который не должен был лететь в Сирию, в которой не должно быть российских летчиков, которые не должны были бомбить сирийские города. Мои соболезнования родным. Однако теперь в постах россияне снова станут возмущаться, что люди из разных стран не сочувствуют горю. Они будут писать, что в других странах не скорбят и относятся к любым российским жертвам, как к косвенным потерям врага», пишет Муждабаев. По его мнению, удивляться больше не нужно, и именно РФ сама изменила мир к худшему, устроив ад.
«Россия лишает жизни ни в чем неповинных людей. Лишает их надежды и мечты. Никто не трогал РФ. Никто не угрожал. Ее не просили входить в чужие дома и убивать. Это теперь страна, несущая горе – не только всем, но и себе», отмечает журналист. По его мнению, возмущения должны идти не сюда, не в соцсети, а в Кремль.