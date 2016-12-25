Кобзон должен был лететь в Сирию на Ту-154, разбившемся возле Сочи

Российский певец Иосиф Кобзон прокомментировал сообщение о падении военного самолета, летевшего в Сирию, передает replyua.net со ссылкой на ТАСС.
По его словам, он шокирован известием, поскольку должен был лететь в Сирию именно на этом самолете. «Для меня это шоковое известие. Эта огромная трагедия. Они все летели на боевое задание. 14 числа Валерий Халилов (руководитель ансамбля имени Александрова, погибший в авиакатастрофе, - ред.) вместе со мной выступал в колонном зале и просил вылететь с ним в Сирию на этом самолете», подчеркнул Кобзон. По его словам, он был вынужден отказаться, поскольку предстояло лететь на лечение, и у него была медицинская виза.
«Я сказал, что полечу в следующий раз. Вы видите, чем обернулся этот раз. Но если мне предложат, я снова полечу в Сирию, чтобы поддержат военных», добавил артист. Напомним, что погибли все участники ансамбля имени Александрова – больше 60 человек. Также в списке погибших Елизавета Глинка, известная в России как доктор Лиза. Она везла медикаменты в Латакию.