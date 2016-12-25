Боровой: Путин будет держаться за власть только по одной причине

Если Путин потеряет власть, его ждут многочисленные судебные процессы и разбирательства, связанные с военными преступлениями в Украине и в Сирии, поэтому президент РФ будет держаться за свое кресло до последнего.
Как передает replyua.net, об этом в интервью изданию «Факты» рассказал Константин Боровой. «Власть Путина – это огромные активы, находящиеся не в собственности государства, а в руках самого Путина и его окружения. Это – колоссальные ресурсы. Однако, если Путин потеряет свою власть, уже ничто не сможет остановить суды и трибуналы. Ему никто не поможет – ни Трамп, ни переговоры», заявил российский политик.
По его мнению, после потери власти начнутся судебные процессы по нарушению границ и захвату территорий в Молдове, Грузии и Украине, по преступлениям в Сирии. «Этот процесс никто не сможет остановить. А расследования уже начались и осталось дождаться только одного момента – потери власти. У президента РФ остался лишь один шанс уйти от ответственности. И это физическая смерть», подчеркнул Боровой.