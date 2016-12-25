Астролог сообщил, когда ожидать наибольшую опасность для «царской России»

По мнению астролога Влада Росса, в уходящем году Евросоюзу удалось пройти через сложнейший за всю историю период – Brexit, а уже с января 2017 года тоталитарные структуры столкнутся с наибольшей опасностью, передает replyua.net. При этом астролог убежден в скором завершении кризисного периода для европейских стран, поскольку находившийся в знаке стрельца Сатурн уже в следующем месяце покинет этот знак. Таким образом, утверждает Влад Росс, можно сказать, что ЕС фактически прошел период сложных испытаний и кризиса.
По убеждению астролога, Москве не удалось реализовать план по развалу Европейского союза, поэтому можно надеяться, что все самое худшее в Европе завершится Brexit. Росс добавил, что Сатурн хотел проверить на степень прочности эту структуру в Европе, но она, в конце концов смогла устоять.
Росс предупредил, что в связи с выходом Сатурна в Козерог стоит ожидать развала и падения не демократических государств, а тоталитарных и монархических структур, в которых главное слово остается за «царями». Напомним, ранее астролог уже озвучивал свой прогноз, согласно которому для Путина 2017 год станет самым тяжелым в жизни.